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В Тамбовской областной галерее Центр «Белый Слон» познакомит с культурой Индии
Вчера, 10:00
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9 декабря в 15:00 в стенах Тамбовской областной картинной галереи Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» проведёт вечер знакомства с индийской культурой «Намастэ Бхарат 2023».
В этом году зрителей также ждёт богатая концертная программа, в которой примут участие как профессиональные артисты, так и творческие коллективы города, а также индийские студенты ТГУ им. Г.Р. Державина.
Среди участников немало мастеров этнического танца, таких как член Международной Федерации Индийских Танцев (МФИТ — IFID) Марина Сурненкова, Оксана Евдокимова (артистка балета государственного академического ансамбля песни и танца Тамбовской области «Ивушка»), Анна Касимова и другие. Полюбившиеся тамбовчанам творческие коллективы города — Трио «Родные голоса» и студия этнического танца «Вурухи трайб», а также известные голоса: Елена Анфиногенова, Мария Блохина, Борис Поляков — хорошо знакомы тамбовскому зрителю. И конечно, особый интерес представляют индийские песни и танцы в исполнении носителей культуры из Республики Индии. Также можно будет посмотреть небольшую театральную сценку из Рамаяны.
Кроме концертной программы на мероприятии будет проведено награждение участников конкурса детских рисунков «Моя Индия».
Мероприятие проводится при участии Центра социальной адаптации и межкультурной коммуникации ТГУ им. Г.Р. Державина. Вход по входному билету галереи (100 рублей).
Возрастные ограничения 12+
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