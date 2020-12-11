Ахлебиновскую рощу планируют расчистить от мусора 0 Во время субботнего объезда руководства города Тамбова особое внимание было уделено уборки от мусора территории Ахлебиновской рощи.

В Тамбове возможно возникновение проблем с общественными перевозками 0 Сфера общественных перевозок города Тамбова близка к кризисному состоянию, об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Отметим, что из-за снижения пассажиропотока в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов», а

КПК «Золотая Русь» по решению суда начали банкротить 0 Вчера Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношение КПК «Золотая Русь». Требование Центрального Банка РФ, который обратился в суд признали обоснованным, также был утвержден конкурсный управляющий.

В Тамбовской области резко изменится погода 0 Уже завтра в Тамбовской области на смену антициклону и морозам придет потепление и осадки.

С 14 декабря школьники Тамбова переходят на дистант 0 По решению регионального штаба по противодействию с распространением коронавирусной инфекцией школьники города Тамбова 5-11 классов с 14 декабря будут обучаться дистанционно.

В двух школьных столовых Тамбова выявлены нарушения СанПиН 0 Прокуратура выявила нарушения СанПиН в двух школьных столовых. В частности, в 24-й школе обнаружены сразу несколько серьезных, с точки зрения прокуратуры, нарушения: овощи хранились на полу, отсутствовали москитные сетки на окнах и дверных проёмов столовой.

Медики предупреждают об опасности чрезмерного потребления антибиотиков 0 Медики в Тамбовской области предупреждают об опасности бесконтрольного потребления антибиотиков на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые употребляют сильнодействующие лекарства без назначения врача и в качестве профилактических мер.

Новогодние утренники будут проводить без родителей 0 В Тамбовской области с 20 декабря разрешили проводить в детских садах новогодние утренники, но без участия родителей.

Тамбовские лесхозы стали больше производить лесопильной продукции 0 За 11 месяцев 2020 года лесхозы Тамбовской области произвели 27 тысяч кубометров лесопильной продукции, что превышает объемы прошлого года.

В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах» 0 По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».

Проверка недвижимости перед покупкой поможет избежать неприятностей 0 Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке недвижимости необходимо очень тщательно и скрупулезно подходить к проверке объекта перед покупкой.

В Тамбове демонтируют торговые павильоны 0 В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых павильонов, работу проводит профильный комитет администрации города Тамбова.

Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение 0 На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти города Тамбова приняли решение с 14 по 25 декабря перевести учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы на дистанционное обучение.

Сотрудник ДПС попался на взятке, ему грозит суд 0 Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, которого обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

С 15 декабря начнут работу елочные базары 0 В городе Тамбове елочные базары начнут свою работу с 15 декабря, всего в областном центре будет 85 мест продажи новогодних деревьев.

Тамбовских переписчиков обеспечат отпугивателями для собак 0 Весной следующего года пройдёт основной этап всероссийской переписи населения.

Из-за коронавируса прекращают работу некоторые автобусные маршруты 0 Отрасль пассажирских перевозок города Тамбова переживает сложное время. Некоторые перевозчики, из-за снижения пассажиропотока, приостанавливают (сокращают) движение транспорта на отдельных маршрутах, убытки тянут предприятия на дно.

В тамбовской больнице создали очередное ковид-отделение 0 На базе больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова принято решение развернуть отделение на 30 коек для лечения больных коронавирусом. Всего будет задействовано 30 работников медперсонала.

МЧС вновь предупредил об аномально холодной погоде 0 В Тамбовской области в ближайшие дни морозы не будут ослабевать. В период с 9 по 11 декабря среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на семь и более градусов.

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников 0 Родители учащихся младших классов школы № 31 города Тамбова просят властей ввести дистанционное обучение для их детей, которые учатся во вторую смену.