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Ахлебиновскую рощу планируют расчистить от мусора
Сегодня, 09:28
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Во время субботнего объезда руководства города Тамбова особое внимание было уделено уборки от мусора территории Ахлебиновской рощи. Зеленхозу было поручено проработать вопрос организации освещения парка и очистки от мусора и упавших веток озера, расположенного на его территории.
Ахлебиновская роща является старейшим парком города Тамбова. Здесь произрастают более 2500 деревьев, представленные соснами, лиственницами, липами и каштанами. Отдельного упоминания заслуживают могучие, старинные дубы. Возраст некоторых из них превышает 300 лет.
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