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За спаивание брата житель Моршанска получил 120 часов работ
Сегодня, 12:10
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Суд вынес приговор жителю города Моршанска, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Молодой парень умышлено вовлекал своего двоюродного брата заниматься употреблением алкогольной продукции. В качестве мотива выступило желание подорвать нормальное нравственное и психофизическое развитие подростка.
Суд приговорил виновное лицо к обязательным работам сроком 120 часов.
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