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МЧС предупреждает об ухудшении погоды
МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. из-за этого не следует оставлять транспортные средства около легких конструкций и деревьев. Временами выпадут осадки в виде дождя и града.
Фото: Юлия Новикова
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