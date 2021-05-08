|
Тамбовская область снова оказалась в зоне ненастной погоды
Сегодня, 07:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в Тамбовской области пасмурно, столбик термометра не будет подниматься выше 12 градусов тепла, временами ожидаются дожди. Кроме того, на территории области ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.
При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.