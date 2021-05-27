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» » В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача

В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача

Сегодня, 18:52
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В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача В Мичуринске прошел масштабный рейд по пресечению незаконной продажи через сеть интернет наркосодержащих и сильнодействующих препаратов, продажа которых ограничена.

По информации пресс-службы УМВД России по Тамбовской области, полицейские провели 10 проверок аптек. В итоге они выявили 1 правонарушение, продажу без рецепта препаратов «Конвалис» и «Габапентин».

Фото: pikabu.ru
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