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МЧС предупреждает об ураганном ветре
Сегодня, 14:06
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В Тамбовской области вновь ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 17-19 метров в секунду. В этой связи МЧС предупреждает, что могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом ЛЭП, линий связи, увеличением ДТП и заторов на трассах и т. д.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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