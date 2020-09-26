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Ожидается усиление юго-восточного ветра
В Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра. В этой связи сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо снизить скорость движения, особенно на трассах, а пешеходам не ходить вокруг легких конструкций.
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В Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра.
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