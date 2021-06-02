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Виновный в убийстве в Бондарях нескольких человек признан невменяемым
Сегодня, 10:11
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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Котовска, который в конце прошлого года убил двух своих коллег, работавших с ним а животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района.
Одного мужчину он убил выстрелом в голову из ружья, вторую жертву забил до смерти прикладом ружья, деревянным табуретом и топором.
Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством, он был признан невменяемым.
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