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В Тамбовской области проходят масочные рейды
Сегодня, 09:52
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В Тамбовской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Инспекторы проверяют: общественный транспорт, торговые точки, спортивные объекты и другие места массового скопления людей.
Контрольные мероприятия проходят по всей области в Тамбове, Кирсанове, Мичуринске и в других муниципалитетах. По информации управления региональной безопасности, в целом меры по снижению рисков распространения коронавируса соблюдаются.
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