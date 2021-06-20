Суд встал на сторону почтальона в споре с работодателем Комментариев: 0



В этот день сотрудница почты разносила почту (корреспонденцию и иную почту, которая никогда не регистрируется в ОПС, что подтвердила и сама начальник) — это доказали несколько свидетелей. В период времени, который указан работодателем в качестве прогула, Татьяна Болтнева добросовестно исполняла свои трудовые функции в соответствии со своей должностной инструкцией: обслуживала свой доставочный участок, который состоит из 26 многоэтажных домов, а это 76 подъездов, 106 организаций, который имеет протяженность более 10 км.



Татьяна Егоровна за защитой своих прав обратилась в Ленинский районный суд Тамбова, но суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Недавно уже Тамбовский областной суд принял решение о том, что работодатель поступил незаконно, и требование почтальонки о восстановлении на работу было удовлетворено.



При увольнении работодателем была нарушена процедура применения дисциплинарного взыскания и в действиях работника не было установлено дисциплинарного проступка. Тамбовский областной суд восстановил нарушенные трудовые права работника одного из почтовых отделений города Тамбова. Почтальон Татьяна Болтнева с другими работниками неоднократно пыталась защитить свои трудовые права, за что и поплатилась - под надуманным предлогом, по статье ст. 81 ТК РФ (прогул), почтальона уволили с работы, - сообщает издание «ПРАВО68».В этот день сотрудница почты разносила почту (корреспонденцию и иную почту, которая никогда не регистрируется в ОПС, что подтвердила и сама начальник) — это доказали несколько свидетелей. В период времени, который указан работодателем в качестве прогула, Татьяна Болтнева добросовестно исполняла свои трудовые функции в соответствии со своей должностной инструкцией: обслуживала свой доставочный участок, который состоит из 26 многоэтажных домов, а это 76 подъездов, 106 организаций, который имеет протяженность более 10 км.Татьяна Егоровна за защитой своих прав обратилась в Ленинский районный суд Тамбова, но суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Недавно уже Тамбовский областной суд принял решение о том, что работодатель поступил незаконно, и требование почтальонки о восстановлении на работу было удовлетворено.При увольнении работодателем была нарушена процедура применения дисциплинарного взыскания и в действиях работника не было установлено дисциплинарного проступка.



