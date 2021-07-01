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Провалился проект со строительством детсада на Рязанской, 17
Сегодня, 09:15
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос реализации программ развития социальных объектов города за 2020 год. Объект, который должны были в 2020 году построить в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры - детский сад на ул. Рязанской, 17. Участок подготовили под предстоящие работы, старые соцучреждения снесли, понесены денежные затраты. Однако по итогу детсад «Акварелька» возвели на севере города.
Депутат Артем Александров задал вопрос докладчику - заместителю главы администрации города Антонине Колодиной как вышла ситуация на Рязанской, 17, где в свое время для строительства детского сада снесли учреждение и не хватило места. С чем это связано? Кто не рассчитал масштабы для будущего объекта, какие затраты были понесены бюджету Тамбова.
Внятного ответа не последовало. В ответе на вопрос, почему было нельзя возвести детский сад на первоначальном месте, говорится следующее: разработкой занимались профессиональные структуры, давалась оценка, анализ месторасположения. По итогу оказалось, что дошкольное учреждение нельзя возвести при этом был снесен другой детский садик и еще одно социальное учреждение. Сейчас территория зарастает бурьяном, ее будущее неизвестно.
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