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Чиновники не спешат завершать благоустройство сквера «Спортивный»
Сегодня, 09:34
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В течение нескольких лет чиновники из администрации города Тамбова не могут завершить работы по благоустройству сквера «Спортивный» по ул. Володарского, 39. Обещал завершить работы и бывший глава города Тамбова Сергей Чеботарев, когда открывал сквер. Также это упоминали чиновники, когда главой была Наталия Макаревич. Якобы осталось убрать гаражи, и все доделают.
Согласно ответу из администрации города Тамбова, на обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова с просьбой завершить работы в рамках программы «Народная инициатива» - выделить деньги на работы «не представляется возможным».
Отказали чиновники и решить проблему с уличным освещением во дворе дома № 34 корп. 1 по ул. Рабочая. Вопрос пообещали закрыть, как только появятся деньги. Скорее всего, людям еще долгое время придется добиваться элементарных благ.
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