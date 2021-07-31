В Тамбове ведется замена лифтового оборудования 0 В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.

В школах продолжается подготовка к новому учебному году 0 В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий 0 Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.

В области сохраняется проблема получения жилья детьми-сиротами 0 В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении жильём детей-сирот.

Конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект» будут судить 0 В ближайшее время на скамье подсудимых окажется конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий).

После аварии на водоводе директора водоканала оштрафовали на 500 рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова провела проверку по факту крупной коммунальной аварии на севере города, которая произошла вначале месяца. Напомним, из-за прорыва на водоводе без водоснабжения остались

Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В области ожидается сильный ветер, грозы, град 0 МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается сильный ветер, грозы, град. Кроме того, завтра установится аномально жаркая погода до 40 градусов тепла.

В Кирсановском районе детсад хотят перевести в школу 0 В ходе «Прямой линии» с губернатором жители поселка Садовый Кирсановского района попросили перевести детский сад в здание школы, так будет удобнее для всех жителей населенного пункта.

В Тамбове планируют построить 16-этажное общежитие для студентов 0 В районе Дворца спорта «Антей» планируют построить 16-этажное общежитие для студентов, а также в этом квартале несколько многоэтажек.

В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок 0 В Тамбовской области сохраняется проблема несанкционированных свалок, которые нередко образовываются вблизи контейнерных площадок и чаще всего из-за того, что жители выбрасывают туда мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов, например, растительные или строительные отходы.

Двух медиков задержали за подделку сертификатов о вакцинации 0 Сотрудники полиции установили новые факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса на этот раз в Мичуринске и в Ржаксинском районе.

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы в качестве законодательной инициативы было принято решение внести на рассмотрение Тамбовской областной Думы изменения в региональный закон о местном самоуправлении.

Чтобы покрыть долги Тамбова планируют выделить 840 млн рублей 0 В ходе планерного совещания в администрации Тамбовской области губернатор Александр Никитин заявил о готовности помочь городу Тамбову в погашении долговых обязательств.

В Тамбовской области могут быть прекращены перевозки по ряду маршрутов 0 В Тамбовской области складывается сложная ситуация с общественными перевозками в сельской местности. Из-за недостаточного финансирования существует риск прекращения перевозок по ряду маршрутов.

Трагически ушел из жизни глава Суравского сельсовета 0 На прошлой неделе, на трассе в районе села Горелое Тамбовского района произошло ДТП с участием главы Суравского сельсовета Александра Чвокина. По неофициальным данным, Александру Чвокину стало плохо за рулём автомобиля.

2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов 0 Более 2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов, 18 тысяч домовладений. Вчера стартовал прием заявлений на участие в социальной программе догазификации.

Ливневку на севере Тамбова построили с нарушениями 0 Не прошло и восьми лет, как городские службы установили факт того, что система ливневой канализации в северной части города была построена с нарушениями.

Почти 2 тысячи человек пострадали от укусов членистоногих 0 По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области благоприятные погодные условия привели к активизации клещей.

Ушёл из жизни заведующий родовым отделением Перинатального центра 0 Сегодня состоится прощание с заведующим родовым отделением Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы Сергеем Суриным, который ушел из жизни.