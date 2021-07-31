Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города

Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове

В области наблюдается дефицит вакцины от коронавируса

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва

В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий

Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину

Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно

Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко

Возбуждено новое уголовное дело по строительству дома по ул. Коммунальной, 46

ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко

В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения

Сеть магазинов «Экoном» /«Огoнёк» - закрывается

» » В школах продолжается подготовка к новому учебному году

В школах продолжается подготовка к новому учебному году

Сегодня, 09:36
Комментариев: 0
Версия для печати
В школах продолжается подготовка к новому учебному годуВ рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В целом, на подготовку сферы образования региона к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено более 2 миллиардов рублей. На эти средства возводятся новые школы, закупается современное учебное оборудование и, конечно же, проводится текущий и косметический ремонт.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Учебный год закончился, впереди - ремонт

На пороге нового учебного года

В Пензенской области ведется приемка школ к учебному году

Школы Тамбова и области проверены на антитеррористическую защищенность

О готовности образовательных учреждений к новому 2010– 2011 учебному году

Школы Тамбова к новому учебному году — готовы!



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове ведется замена лифтового оборудования

Сегодня, 09:48
0
В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.

В школах продолжается подготовка к новому учебному году

Сегодня, 09:36
0
В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий

Вчера, 16:22
0
Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.

В области сохраняется проблема получения жилья детьми-сиротами

Вчера, 09:12
0
В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении жильём детей-сирот.

Конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект» будут судить

31 июля 2021
0
В ближайшее время на скамье подсудимых окажется конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий).

После аварии на водоводе директора водоканала оштрафовали на 500 рублей

31 июля 2021
0
Прокуратура Октябрьского района города Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова провела проверку по факту крупной коммунальной аварии на севере города, которая произошла вначале месяца. Напомним, из-за прорыва на водоводе без водоснабжения остались

Депутата будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам

30 июля 2021
0
В суд будет передано уголовное дело в отношении фермера, депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам.

В области ожидается сильный ветер, грозы, град

30 июля 2021
0
МЧС предупреждает, что сегодня в Тамбовской области ожидается сильный ветер, грозы, град. Кроме того, завтра установится аномально жаркая погода до 40 градусов тепла.

В Кирсановском районе детсад хотят перевести в школу

30 июля 2021
0
В ходе «Прямой линии» с губернатором жители поселка Садовый Кирсановского района попросили перевести детский сад в здание школы, так будет удобнее для всех жителей населенного пункта.

В Тамбове планируют построить 16-этажное общежитие для студентов

30 июля 2021
0
В районе Дворца спорта «Антей» планируют построить 16-этажное общежитие для студентов, а также в этом квартале несколько многоэтажек.

В Тамбовской области актуальна проблема несанкционированных свалок

29 июля 2021
0
В Тамбовской области сохраняется проблема несанкционированных свалок, которые нередко образовываются вблизи контейнерных площадок и чаще всего из-за того, что жители выбрасывают туда мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов, например, растительные или строительные отходы.

Двух медиков задержали за подделку сертификатов о вакцинации

29 июля 2021
0
Сотрудники полиции установили новые факты подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса на этот раз в Мичуринске и в Ржаксинском районе.

В Тамбове могут изменить способ избрания главы города

29 июля 2021
0
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы в качестве законодательной инициативы было принято решение внести на рассмотрение Тамбовской областной Думы изменения в региональный закон о местном самоуправлении.

Чтобы покрыть долги Тамбова планируют выделить 840 млн рублей

28 июля 2021
0
В ходе планерного совещания в администрации Тамбовской области губернатор Александр Никитин заявил о готовности помочь городу Тамбову в погашении долговых обязательств.

В Тамбовской области могут быть прекращены перевозки по ряду маршрутов

28 июля 2021
0
В Тамбовской области складывается сложная ситуация с общественными перевозками в сельской местности. Из-за недостаточного финансирования существует риск прекращения перевозок по ряду маршрутов.

Трагически ушел из жизни глава Суравского сельсовета

27 июля 2021
0
На прошлой неделе, на трассе в районе села Горелое Тамбовского района произошло ДТП с участием главы Суравского сельсовета Александра Чвокина. По неофициальным данным, Александру Чвокину стало плохо за рулём автомобиля.

2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов

27 июля 2021
0
Более 2 млрд рублей будет направлено на догазификацию населенных пунктов, 18 тысяч домовладений. Вчера стартовал прием заявлений на участие в социальной программе догазификации.

Ливневку на севере Тамбова построили с нарушениями

27 июля 2021
0
Не прошло и восьми лет, как городские службы установили факт того, что система ливневой канализации в северной части города была построена с нарушениями.

Почти 2 тысячи человек пострадали от укусов членистоногих

26 июля 2021
0
По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области благоприятные погодные условия привели к активизации клещей.

Ушёл из жизни заведующий родовым отделением Перинатального центра

26 июля 2021
0
Сегодня состоится прощание с заведующим родовым отделением Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы Сергеем Суриным, который ушел из жизни.

Тамбовчане жалуются на качество медпомощи при лечении от COVID-19

25 июля 2021
0
На сайте главы администрации Тамбовской области регулярно появляются жалобы от жителей города Тамбова и области, которые просят оказать содействие в предоставлении качественной медицинской помощи при лечении от COVID-19.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги