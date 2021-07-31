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В школах продолжается подготовка к новому учебному году
Сегодня, 09:36
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В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.
В целом, на подготовку сферы образования региона к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено более 2 миллиардов рублей. На эти средства возводятся новые школы, закупается современное учебное оборудование и, конечно же, проводится текущий и косметический ремонт.
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