Тамбов и Сухум укрепляют побратимские связи: делегация из Абхазии посетила регион Комментариев: 0



В состав делегации вошли заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе и замначальника отдела международных связей Денис Рачителев. Программа пребывания была насыщенной и включала как рабочие, так и символические мероприятия. Представители Абхазии возложили цветы к памятнику Зое Космодемьянской, посетили духовную семинарию, приняли участие в торжественном собрании в областном драматическом театре, а также провели встречу с главой администрации Тамбова Максимом Косенковым.



Как отметил Косенков, побратимские отношения между Тамбовом и Сухумом вышли за рамки формальностей и за годы переросли в полноценное сотрудничество в сферах культуры и образования. Сегодня, по его мнению, настал момент расширить это взаимодействие и в экономической плоскости. «Потенциал есть — будем работать вместе», — подчеркнул он.



Делегации также предложили культурную программу: гости из Абхазии посетили информационно-выставочный центр АО «Пигмент», музей-усадьбу Сергея Рахманинова в Ивановке, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых» и другие достопримечательности региона.



Помимо побратимства между Тамбовом и Сухумом, развиваются и межмуниципальные связи: Гулрыпшский район сотрудничает с Котовском, Гальский район — с Петровским округом. Эти партнёрства подкреплены официальными соглашениями, но главное — живым, дружеским взаимодействием, которое строится на доверии, обмене опытом и совместных инициативах.



Фото: пресс-служба Тамбовской городской Думы Тамбов вновь стал площадкой для тёплого межрегионального диалога: в преддверии Дня России и Дня города столицу области с официальным визитом посетила делегация из Сухума — столицы Республики Абхазия. Этот визит стал очередным подтверждением многолетней дружбы: города-побратимы поддерживают отношения уже 13 лет, с 2012 года.В состав делегации вошли заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе и замначальника отдела международных связей Денис Рачителев. Программа пребывания была насыщенной и включала как рабочие, так и символические мероприятия. Представители Абхазии возложили цветы к памятнику Зое Космодемьянской, посетили духовную семинарию, приняли участие в торжественном собрании в областном драматическом театре, а также провели встречу с главой администрации Тамбова Максимом Косенковым.Как отметил Косенков, побратимские отношения между Тамбовом и Сухумом вышли за рамки формальностей и за годы переросли в полноценное сотрудничество в сферах культуры и образования. Сегодня, по его мнению, настал момент расширить это взаимодействие и в экономической плоскости. «Потенциал есть — будем работать вместе», — подчеркнул он.Делегации также предложили культурную программу: гости из Абхазии посетили информационно-выставочный центр АО «Пигмент», музей-усадьбу Сергея Рахманинова в Ивановке, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых» и другие достопримечательности региона.Помимо побратимства между Тамбовом и Сухумом, развиваются и межмуниципальные связи: Гулрыпшский район сотрудничает с Котовском, Гальский район — с Петровским округом. Эти партнёрства подкреплены официальными соглашениями, но главное — живым, дружеским взаимодействием, которое строится на доверии, обмене опытом и совместных инициативах.Фото: пресс-служба Тамбовской городской Думы



