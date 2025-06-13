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В Умётском районе отменили условный срок за систематические нарушения
Сегодня, 10:36
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В Умётском районе суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение 35-летнему местному жителю. Ранее он был признан виновным в хищении имущества, но во время испытательного срока неоднократно нарушал порядок и игнорировал требования суда.
По данным прокуратуры, мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, а также не исполнял обязанности, возложенные на него решением суда. Несмотря на неоднократные профилактические беседы со стороны инспекции, он продолжал игнорировать правовые нормы.
Ввиду систематических нарушений суд дважды продлевал срок испытания, надеясь на исправление. Однако должных выводов осуждённый не сделал. С учётом мнения прокуратуры суд постановил отменить условное наказание и направить мужчину для отбывания срока в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев.
В прокуратуре подчёркивают: условное осуждение — это шанс на исправление, а не освобождение от ответственности. Нарушение условий испытательного срока ведёт к реальному заключению.
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