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Удовлетворено 132 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении
Сегодня, 13:48
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Одно из направлений работы Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тамбовской области является участие в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров.
В прошедшем году работники спецпрокуратуры приняли участие в 586 судебных заседаниях, из которых 50 % об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, 22 % - по вопросам замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
С учетом позиции прокурора при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания судом удовлетворено 132 ходатайства осужденных, в удовлетворении 161 отказано (55 %), неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания в 45 случаях, при этом в удовлетворении 82 соответствующих ходатайств отказано.
УДО - прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного осуждённому срока наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно должно доказать своё исправление. Нарушение условий испытательного срока ведёт к возобновлению исполнения назначенного наказания.
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