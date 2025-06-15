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Кадровые перестановки в прокуратуре и судах

Вчера, 11:22
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Кадровые перестановки в прокуратуре и судахВ Тамбовской области произошли значимые изменения в кадровом составе правоохранительной и судебной системы. На должность прокурора Инжавинского района назначена Ирина Болдырева, ранее занимавшая пост заместителя прокурора Ржаксинского района. Приказ о её назначении подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Новый срок полномочий составит пять лет, сообщили в прокуратуре региона.

Ирина Болдырева родом из посёлка Ржакса Тамбовской области, родилась в 1982 году. Образование получила в Саратовской государственной академии права. Свою карьеру в органах прокуратуры она начала в 2004 году, последовательно пройдя путь от помощника прокурора до руководящих должностей. Новую должность она занимает в звании советника юстиции.

Параллельно стало известно об уходе в отставку председателя Тамбовского гарнизонного военного суда Николая Калинина, проработавшего в судебной системе более трёх десятилетий. По информации объединённой пресс-службы судов региона, Калинин завершает свою карьеру после 12 лет руководства гарнизонным судом.

Николай Калинин родился в 1960 году в Рязанской области, окончил Военный Краснознамённый институт Министерства обороны СССР (ныне — Военный университет имени князя Александра Невского). За годы службы в судебной системе он зарекомендовал себя как опытный и авторитетный руководитель. В правовых кругах региона его отставку называют завершением целой эпохи.

Ожидается, что в ближайшее время будет назначен новый председатель гарнизонного суда. Региональные структуры готовятся к передаче полномочий и продолжению работы с учётом преемственности и профессиональных стандартов.
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