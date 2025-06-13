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Тамбовская область поздравляет медицинских работников
Сегодня, 10:54
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В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья граждан. В Тамбовской области поздравления принимают 4305 врачей и 10 926 работников среднего звена.
С 2021 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе был проведён капитальный ремонт 54 медицинских объектов, построена новая городская поликлиника в северной части Тамбова, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и три центра врача общей практики. Во многих медучреждениях установлено современное диагностическое и лечебное оборудование.
Развивается и кадровое направление. Только в 2024 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в учреждения здравоохранения региона пришли 64 врача и 29 фельдшеров. Молодые специалисты получают поддержку и возможность работать в современных условиях.
Медики Тамбовской области ежегодно участвуют в престижных профессиональных конкурсах. Среди них — региональный конкурс «Доверие» и Всероссийская премия «Призвание», где представители области регулярно отмечаются за высокие достижения.
На следующей неделе состоится торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника. Во время церемонии будут объявлены победители конкурса «Доверие». Одним из главных героев праздника станет врач-онколог Леонид Эльперин, которому будет вручена заслуженная награда.
С профессиональным праздником медиков поздравил и врио главы региона Евгений Первышов, поблагодарив их за самоотверженность, профессионализм и неоценимый вклад в здоровье тамбовчан.
Фото: министерство здравоохранения Тамбовской области
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