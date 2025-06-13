Тамбовская область поздравляет медицинских работников Комментариев: 0



С 2021 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе был проведён капитальный ремонт 54 медицинских объектов, построена новая городская поликлиника в северной части Тамбова, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и три центра врача общей практики. Во многих медучреждениях установлено современное диагностическое и лечебное оборудование.



Развивается и кадровое направление. Только в 2024 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в учреждения здравоохранения региона пришли 64 врача и 29 фельдшеров. Молодые специалисты получают поддержку и возможность работать в современных условиях.



Медики Тамбовской области ежегодно участвуют в престижных профессиональных конкурсах. Среди них — региональный конкурс «Доверие» и Всероссийская премия «Призвание», где представители области регулярно отмечаются за высокие достижения.



На следующей неделе состоится торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника. Во время церемонии будут объявлены победители конкурса «Доверие». Одним из главных героев праздника станет врач-онколог Леонид Эльперин, которому будет вручена заслуженная награда.



С профессиональным праздником медиков поздравил и врио главы региона Евгений Первышов, поблагодарив их за самоотверженность, профессионализм и неоценимый вклад в здоровье тамбовчан.



Фото: министерство здравоохранения Тамбовской области В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья граждан. В Тамбовской области поздравления принимают 4305 врачей и 10 926 работников среднего звена.С 2021 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе был проведён капитальный ремонт 54 медицинских объектов, построена новая городская поликлиника в северной части Тамбова, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и три центра врача общей практики. Во многих медучреждениях установлено современное диагностическое и лечебное оборудование.Развивается и кадровое направление. Только в 2024 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в учреждения здравоохранения региона пришли 64 врача и 29 фельдшеров. Молодые специалисты получают поддержку и возможность работать в современных условиях.Медики Тамбовской области ежегодно участвуют в престижных профессиональных конкурсах. Среди них — региональный конкурс «Доверие» и Всероссийская премия «Призвание», где представители области регулярно отмечаются за высокие достижения.На следующей неделе состоится торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника. Во время церемонии будут объявлены победители конкурса «Доверие». Одним из главных героев праздника станет врач-онколог Леонид Эльперин, которому будет вручена заслуженная награда.С профессиональным праздником медиков поздравил и врио главы региона Евгений Первышов, поблагодарив их за самоотверженность, профессионализм и неоценимый вклад в здоровье тамбовчан.Фото: министерство здравоохранения Тамбовской области



