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В торговых центрах проверяют соблюдение масочного режима
Вчера, 09:55
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В торговых центрах города Тамбова проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима. Участвуют в рейдах представители администрации, полиции, Роспотребнадзора и других профильных ведомств.
Отметим, что штраф для физических лиц может достигать 30 тыс. рублей. При виде проверяющих работники торговых точек, если и были без масок, тут же спешили их надеть.
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