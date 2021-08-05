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В Тамбове запретили купаться на пляже «Спортивный» и «Олимпийский»
Сегодня, 17:10
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжает проверки мест отдыха. В ходе очередного рейда качество воды не соответствует нормативам на двух пляжах в городе Тамбове:
- на пляже «Спортивный» по левому берегу реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста»
- на пляже «Олимпийский» в карьере «Ласковски» со стороны парка Победы.
Всего в областном центре 11 мест отдыха.
Фото: Ольга Смыкова
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