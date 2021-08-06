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В области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности
Сегодня, 09:42
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В связи с аномально жаркой погодой в Тамбовской области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности. В этот период на природе нельзя разводить костры и использовать мангалы, курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять на природе вещи, пропитанные горючими материалами.
Сегодня столбик термометра достигнет 35 градусов тепла в тени.
Фото: pixabay.com
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