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С начала года соцподдержка составила более 63 миллиона рублей
Сегодня, 09:57
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В управлении социальной защиты и семейной политики области состоялось очередное заседание комиссии по принятию решения об оказании государственной и адресной социальной помощи.
С начала 2021 года соцподдержка была оказана более 2,5 тысячи жителям Тамбовской области на сумму 63 млн рублей. Как правило, заявители просят оказать финансовую поддержку в связи с произошедшим пожаром, тяжелой болезнью, ремонтом дома, наличием задолженности по оплате за услуги ЖКХ, заключением социального контракта.
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