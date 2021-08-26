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Власти и собственники ТЦ не могут определиться с установкой дорожных знаков
Сегодня, 09:29
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В районе ТЦ «Апельсин» сложилась непростая дорожная ситуация, выход из которой пока под вопросом.
Как отмечает депутат областной Думы Юрий Кузьменко решение вопроса сильно затянулось, так как администрация города Тамбова считает, что все дорожные знаки должны быть установлены собственниками ТЦ «Апельсин», за свой счет, а собственники, указывая на то, что земля муниципальная, значит знаки должны устанавливаться городскими властями.
В настоящее время владельцу торгового центра снова предложили поставить дорожные знаки за свой счет.
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