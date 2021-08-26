Власти и собственники ТЦ не могут определиться с установкой дорожных знаков 0 В районе ТЦ «Апельсин» сложилась непростая дорожная ситуация, выход из которой пока под вопросом.

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия 0 В отношении руководителя ООО «ИТ — Сервис» возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Обществу принадлежал объект культурного наследия по ул. С. Разина в районе «Вечного огня».

В ряде городов области временно запретят продажу алкоголя 0 В Тамбовской области с 29 августа по 7 сентября в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Моршанске, а также в Тамбовском, Староюрьевском, Моршанском, Сосновском, Никифоровском и Первомайском районах с 08 до 20 часов на отдельных территориях запретят продажу алкогольной продукции.

В Тамбове снесут 82 торговых павильона 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков принял решение документ о порядке сноса самовольно установленных торговых объектов. По итогам рейдов в областном центре акты составили на 82 таких объекта.

В Никифоровском районе трагически погиб подросток 0 Вчера в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб школьник.

Россельхозбанк в Тамбове расширяет сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка расширил перечень ключевых агентств недвижимости, при приобретении жилья у которых действует специальные процентные ставки по ипотечным кредитам с дисконтом до 0,85 п.п. от базовых программ.

Россельхозбанк повышает ставки по всем вкладам для физических лиц 0 С 23 августа 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,5 п.п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Моё время» при его оформлении сроком на 3 года через дистанционные каналы банка.

Администрация Котовска задешево продает муниципальную недвижимость 0 Администрация города Котовска продала двухэтажное здание площадью 347 кв.м. и земельный участок по ул. Октябрьская, 11б всего за 1,7 млн рублей.

Заведующая ветеринарной лабораторией обвиняется во взяточничестве 0 Предъявлено обвинение заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» в получении взяток по ст. 290 УК РФ.

В Тамбове легковушка сбила ребёнка на велосипеде 0 В северной части Тамбова в районе улицы Агапкина водитель автомобиля сбил ребёнка на велосипеде.

Вандалы напали на автомобиль депутата от КПРФ 0 Около дома депутата Тамбовской областной Думы от КПРФ Александра Жалнина неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении его автомобиля: облили красной краской и оставили могильный венок.

В Тамбове работает 17 касс с возможностью безналичной оплаты платежей 0 Теперь на территории города Тамбова действует 17 касс АО «ТОСК» с возможностью безналичной оплаты платежей за услуги ЖКХ.

В Тамбовскую область придёт резкое похолодание 0 После аномальной жары температура воздуха в Тамбовской области резко снизится до 22-24 градусов выше нуля.

В областном центре продолжают борьбу с незаконными парковками 0 Представителями контрольного комитета администрации Тамбова и городскими специализированными службами были демонтирован самовольно установленный шлагбаум во дворах и ликвидирована парковка на зелёной зоне.

В Тамбове загорелся газовый автобус 0 Вчера в Тамбове загорелся пассажирский газовый автобус.

Артем Александров: «В Тамбове не должно быть забытых окраин» 0 На днях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями микрорайона «ТЭЦ» города Тамбова.

В Тамбовской области остро стоит проблема нехватки врачей-педиатров 0 В сельской местности в Тамбовской области наблюдается нехватка детских врачей. Это доказывает многочисленные обращения жителей области на сайт «Прямая линия». Проблема актуальна и для пригорода Тамбова.

Россельхозбанк предлагает новый вклад для пенсионеров «Моё время» 0 Россельхозбанк расширяет линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад - «Моё время». Депозит могут открыть лица уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Процентная ставка составляет до 7%

В регионе запрещаются публичные и массовые мероприятия 0 В постановление администрации Тамбовской области о введении режима повышенной готовности внесли очередные изменения. В настоящее время в Тамбовской области запрещаются публичные и массовые мероприятия, но разрешили проводить общие собрания собственников жилья.

После 10 лет строительства «Тамбовский Артек» примет первых отдыхающих 0 Оздоровительный лагерь в селе Караул Инжавинского района, строящийся вот уже 10 лет, обрел законченный облик.