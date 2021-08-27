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В Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери
Сегодня, 13:27
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Сегодня в город Тамбов из храма села Ивановка Сампурского района был доставлен мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Икону встречал митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Мироточение иконы было замечено 10 октября 1995 года, в то время, когда правящий в то время, ныне покойный, архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений молился с паломниками о Тамбовщине на Святой Земле.
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