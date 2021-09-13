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Для спортобъекта в Рассказово бесплатно сделали уличное освещение
АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово. На днях были завершены работы по обустройству искусственного освещения на спортивной площадке по ул. Пос. Меховой фабрики, где оно ранее отсутствовало.
Сотрудники филиала компании установили железобетонные опоры, смонтировали почти 50 метров линии электропередач.
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Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.
АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.
13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».
Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» («Ашан») в селе Стрельцы Тамбовского района.
Вчера обманутые дольщики по ул. Киквидзе провели очередное собрание, чтобы власти наконец-то приняли меры по завершению строительства дома, на котором был размещен соответствующий баннер. Текст на баннере: «Здесь 6 лет покоятся мечты и надежды обманутых дольщиков».
В районе бассейна «Надежда» пройдут работы по капитальному ремонту участка 18-й распределительной сети, завершить, которые планируют в конце месяца.
В администрации Тамбовской области принято решение прививать от коронавирусной инфекции лиц подлежащих обязательной вакцинации раз в полгода.
Более 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».
Вчера в Тамбове произошла очередная крупная коммунальная авария – повреждение на канализационном коллекторе по ул. Гастелло.
В начале текущего года в селе Байловка 2-я Пичаевского района Тамбовской области старейший спиртзавод приостановил производство. Об этом сообщили местные жители депутату Артёму Александрову, который провел встречу с жителями села.
Летом на жилом доме в центре Тамбова на ул. Базарная появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме.
По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».
Синоптики предупреждают, что в Тамбовской области завтра ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов. Потеплеет к концу недели до 17 градусов тепла.
Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо
На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.
В постановление главного санитарного врача Тамбовской области внесли изменения. До ноября текущего года, следует завершить полный цикл вакцинации от коронавируса 100% тем лицам, которые подлежат обязательно вакцинации.
В Тамбовской области региональный оператор по обороту ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания» совместно с «Экорус» решили поддержать бездомных животных из организации «Доброе сердце» совместной акцией.
Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.
На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.