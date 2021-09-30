|
В Тамбове вместо «Олимпийского» бассейна возводят многоэтажку
Вчера, 11:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в прокуратуру, которая эти нарушения также подтвердила.
Жители также обращались в Ленинский районный суд города Тамбова, чтобы отстоять свои права, в свою очередь госорган наложил запрет на строительные работы, но ситуация так и не меняется, работы продолжаются.
«В Тамбове царит настоящий градостроительный беспредел, мнение жителей не в счет! Где глава администрации области Александр Никитин (ему подчиняется управление градостроительства и архитектуры) или новоизбранные депутаты, в том числе Олег Иванов от округа № 23?», — заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.