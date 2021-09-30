В Тамбове вместо «Олимпийского» бассейна возводят многоэтажку 0 Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в

В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19 0 Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.

Задержан экс-директор ФК «Тамбов» 0 В Тамбове задержали бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 годы.

В Тамбове стартовал отопительный сезон 0 С сегодняшнего дня в городе Тамбове стартовал отопительный сезон. Администрацией города предписано закончить пусконаладочные работы в срок до 11 октября. При этом на теплосетях продолжаются ремонтные работы. Сложная ситуация в северной части Тамбова, где меняют несколько километров сетей.

Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все» 0 После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.

27 сентября – День образования Тамбовской области 0 Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.

В районе Татаново произошло смертельное ДТП 0 Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.

Тамбовчане просят начать отопительный сезон 0 Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.

В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов 0 Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.

В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ 0 В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.

Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными 0 Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.

Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже 0 По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.

По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело 0 По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уволен вице-губернатор Александр Коробко 0 30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.

Точная дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома не принята 0 До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята.

Ситуация с коронавирусом остается сложной 0 В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии 0 Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим

Избирком подвел итоги выборов в облдуму 0 Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.

Новые трубы ушли под воду из-за сильных дождей 0 Дожди осложнили работу по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в северной части Тамбова. Представители ПАО «Квадра» ещё не завершили капитальный ремонт магистрали, и большая часть воды собралась в траншеи.

Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове 0 Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений.