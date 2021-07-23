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Федеральный телеканал рассказал про градостроительный конфликт в Тамбове
Вчера, 18:00
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Вчера на федеральном телеканале «Красная линия» в программе «Темы дня» вышел репортаж про градостроительный конфликт в городе Тамбове по ул. Чичканова, 131, который длится не первый год.
В поле зрения журналистов попал конфликт на улице Чичканова — около многоквартирного дома №131 развернули очередное строительство. Застройщик планирует разместить прямо у придомовой территории мотель на 4 номера и парковку на первом этаже. В прошлом году он планировал построить автосервис. Ранее участок был продан собственнику по сомнительной схеме — без проведения торгов, предусмотренных законом, к тому же большей площадью, чем это необходимо.
«Жители ждут от городских властей конкретных действий по решению градостроительной проблемы, бездействие недопустимо. Нужно возвращать землю в городскую собственность», — считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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