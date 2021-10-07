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Артем Александров: «Нет власти в Тамбове, есть только имитация»
Сегодня, 09:34
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Набирает обороты скандал, связанный со строительством на территории «Олимпийского» бассейна на севере Тамбова многоквартирного дома. На прошлой неделе бывший глава Тамбовской области Александр Никитин «взял на контроль» ситуацию по законности строительства многоэтажки.
«Мы приложим все наши усилия и разберёмся в спорах жителей с застройщиком по правомерности начала строительства в северной части города, с учётом потребности населения в местах отдыха и занятия спортом», - тогда заявил вице-губернатор Олег Иванов.
Прошла неделя, а стройка продолжается. Сейчас ведутся работы по устройству котлована. При этом в сентябре Ленинский районный суд в качестве обеспечительных мер по иску местных жителей приостановил строительство.
«Губернаторы меняются, а стройка продолжается, - заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Похоже, нет власти в городе Тамбове, есть только имитация».
За строительство в Тамбове отвечает региональное управление архитектуры и градостроительства.
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