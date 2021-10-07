Артем Александров: «Нет власти в Тамбове, есть только имитация» 0 Набирает обороты скандал, связанный со строительством на территории «Олимпийского» бассейна на севере Тамбова многоквартирного дома. На прошлой неделе бывший глава Тамбовской области Александр Никитин «взял на контроль» ситуацию по законности строительства многоэтажки.

В Тамбовской области создано около десяти новых спортивных федераций 0 За последние годы в Тамбовской области были созданы около десяти новых спортивных федераций, об этом речь шла на встрече руководителей управления по физической культуре и спорту с любительскими спортивными объединениями.

Подрядчик проведет работы над ошибками при строительстве дороги по Лагерной 0 После публикаций в СМИ подрядная организация, которая в настоящее время занимается строительством дороги по ул. Лагерной в Тамбове проведет работу над ошибками.

В Тамбовской области зарегистрировано 8 случаев отравления грибами 0 С началом грибного сезона в нашем регионе было зарегистрировано 8 случаев отравления грибами, в том числе с летальным исходом.

Подрядчика подозревают в мошенничестве при ремонте соцобъекта в Котовске 0 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество в отношении ООО «Строительно-проектная компания», которое занималось ремонтом детской школы искусств в Котовске.

Тамбовские врачи: привитые также могут заболеть 0 Вчера состоялся брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, в котором приняли участие врачи ведущих лечебных учреждений региона.

В области ужесточат ограничения из-за сложной эпидобстановки 0 В ближайшее время в Тамбовской области ужесточат коронавирусные ограничения из-за сложной эпидобстановки.

Евгений Матушкин избран председателем облдумы 0 Сегодня состоялось первое заседание депутатов областной Думы седьмого созыва. Председателем Думы был избран Евгений Матушкин, который будет во второй раз занимать этот пост.

В Тамбове после ремонта дороги жители боятся подтопления 0 Жители улицы Лагерная в Тамбове бьют тревогу и причина связана со строительством дороги. На грунтовой дороге были неровности, но вместо того чтобы выровнять участок, к этому дню перепад высот довели до абсурда, что может приводить к подтоплению частных домовладений.

Итоги правления Александра Никитина 0 Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.

Представлен врио главы администрации Тамбовской области 0 Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.

Врачу грозит штраф до одного миллиона рублей 0 В Тамбовский районный суд передано уголовное дело в отношении врача, который за взятки оформлял больничные. Следственными органами установлено, что в период с августа по октябрь минувшего года медработник выдала 13 «больничных» по 500 или 1,5 тысячи рублей за штуку.

В трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления 0 В городе Тамбова остается непростой ситуация с подключением к централизованному отоплению многоквартирных домов. Если по области этот показатель достигает 90%, то в Тамбове в трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления.

Александр Никитин отправлен в отставку 0 В связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял его отставку.

Градозащитники заявили о возможной фальсификации истории «монастырской стены» 0 Тамбовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило информацию о возможной фальсификации истории о стене Казанского монастыря в Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».

Партия «Родина» и «ЕР» выступили в суде против КПРФ 0 В Тамбовском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Тамбовского обкома КПРФ об отмене постановления избиркома об определении результатов выборов депутатов Тамбовской областной Думы по единому округу.

Поставщик продуктов для соцучреждений хранил просроченный товар 0 Органы прокуратуры выявили грубейшие нарушения со стороны поставщика продукции для социальных учреждений города Мичуринска. В частности ООО «Колобок» на складе хранило продукты с истекшим сроком годности.

В Тамбове вместо «Олимпийского» бассейна возводят многоэтажку 0 Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в

В Тамбовской области растет число заболевших COVID-19 0 Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.

Задержан экс-директор ФК «Тамбов» 0 В Тамбове задержали бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 годы.