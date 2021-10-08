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Без горячей воды в Тамбове остались очередные жилые дома
Сегодня, 10:44
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С началом отопительного сезона жители Тамбова все чаще сталкиваются с отключением горячего водоснабжения. Вчера очередное отключение произошло в семь домах по ул. Куйбышева,10,8,12, Московская,57а, Советская,119,123,125.
Отметим, что новый врио главы администрации области Максим Егоров, увидев перекопанным полгорода в связи с ремонтными работами на теплосетях в октябре, сказал, что он «немного в шоке».
Фото: pixabay.com
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