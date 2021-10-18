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Коммунисты намерены добиваться возвращения депутатского мандата
Сегодня, 09:41
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На днях Тамбовский областной суд вынес решение по заявлению регионального отделения КПРФ об отмене постановления избиркома в части распределения депутатских мандатов.
Суд занял сторону избирательной комиссии Тамбовской области. Как следует из текста решения, избирком не нарушил закон при передаче ЛДПР мандата коммунистов.
По мнению коммунистов, применяя методику пропорционального распределения депутатских мандатов (с учетом того, что каждое избирательное объединение, преодолевшее пяти процентный барьер, получает по одному мандату), избирательные объединения должны были получить следующее количество мандатов: «Единая Россия» - 16 мандатов, КПРФ – 4 мандата, партия «Родина» - 3 мандата, «Справедливая Россия – За правду» - 1 мандат, ЛДПР – 1 мандат.
Фактически избирком решил предоставить КПРФ – 3 мандата, «Единой России» - 17 мандатов, а мандат для ЛДПР забрать у КПРФ.
Позиция избиркома основана не на законе, не на здравом смысле, - считает представитель КПРФ Артем Александров. В КПРФ не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.
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