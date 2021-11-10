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В Тамбове планируют реконструировать Набережную
Сегодня, 09:53
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В 2022 году в Тамбове планируют приступить к реконструкции Набережной, протяженность которой составляет 3,5 км. Проект, предполагающий устройство нового пешеходного покрытия, энергосберегающих фонарей и современных зон отдыха.
Об этой идеи стало известно во время визита в Тамбов полномочного председателя Президента по ЦФО Игоря Щеголева.
«Первый этап планируем начать уже в следующем году, деньги найдем. Второй этап предполагает благоустройство противоположной стороны набережной в зеркальном варианте», - рассказал врио главы администрации области Максим Егоров.
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