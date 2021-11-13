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» » В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей

В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей

Сегодня, 11:12
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В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей В Тамбове завершается программа по ремонту городских дорог на 45 объектах. В частности был отремонтирован проблемный участок длинной в 400 метров переулок Защитный. Общая стоимость работ составила 9,8 миллионов рублей.
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В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей

Сегодня, 11:12
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В Тамбове завершается программа по ремонту городских дорог на 45 объектах.

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