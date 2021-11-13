В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей 0 В Тамбове завершается программа по ремонту городских дорог на 45 объектах.

Жители могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» 0 Жители Тамбовской области могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» с помощью него заявители могут сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС в банках и терминалах. А в ближайшем будущем планируется, что с помощью мобильного приложения

Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря 0 1 декабря - окончательный срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также неудержанного налога на доходы физических лиц за 2020 год.

Жители сел: «Никто не может оказать медицинскую помощь больным» 0 В России решили ввести QR-коды в магазинах и на транспорте в целях борьбы с распространением коронавируса, вот только доступность качественной медицинской помощи в сельской местности это не решит. На сайт губернатора «Прямая линия» поступает все больше обращение от жителей Тамбовской области.

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков внес в Тамбовскую городскую Думу проект решения по сокращению мер социальной поддержки: молодых семей, учащейся молодежи, граждан с низким доходом. Делается это под предлогом того, что на федеральном и региональном уровне расширился перечень мер поддержки.

Жителей Тамбовской области ожидает похолодание 0 На следующей неделе столбик термометра днём в Тамбовской области опустится до -1 градуса, временами возможен снег.

На регистрацию брака разрешили приводить не более 10 человек 0 Из-за сложной эпидемиологической ситуации изменилась работа органов ЗАГС. Теперь присутствовать на регистрации брака могут не более десяти человек, включая регистратора. При этом все они должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ООО «КомЭк» осуществляет деятельность с грубым нарушением закона 0 Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на ООО «КомЭк» о привлечении организации к административной ответственности по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным

Тамбовская область — на пятом месте в ЦФО по экспорту продукции агропрома 0 Экспорт продукции агропромышленного комплекса Тамбовской области, по данным федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза России «Агроэкспорт», за 10 месяцев года составил более 600 тыс. тонн, а экспортная выручка превысила 260 млн долларов США. Регион

В Тамбове планируют реконструировать Набережную 0 В 2022 году в Тамбове планируют приступить к реконструкции Набережной, протяженность которой составляет 3,5 км. Проект, предполагающий устройство нового пешеходного покрытия, энергосберегающих фонарей и современных зон отдыха.

Артем Александров: «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение» 0 Бывший председатель избирательной комиссии Тамбовской области Алексей Пучнин прокомментировал журналистам издания «7Х7» решение ЕСПЧ по факту нарушения права на свободу выражения мнения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.

За нарушение масочного режима в автобусах штрафуют пассажиров 0 В Тамбовской области ужесточается масочный режим. На днях в общественном транспорте города Тамбова выписали штрафы двум пассажирам, которые находились в автобусе без масок.

Наида Исматулаева стала советником губернатора по градостроительству и архитектуре 0 Врио главы Тамбовской области Максим Егоров произвел очередное кадровое назначение. На должность советника губернатора по градостроительству и архитектуре была назначена Наида Исматулаева, родом из Ростовской области.

10 ноября День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 0 Сегодня в Тамбове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, начались с возложения цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка».

ЕСПЧ счел допустимой критику избиркома за скандальные выборы 0 Вчера Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, которая касалась выборов депутатов Тамбовской областной Думы в 2011 году и деятельности бывшего председателя избирательной комиссии области А.С. Пучнина.

В Тамбовской области выдано 227 разрешений на работу такси 0 Государственную услугу по выдаче и переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также по выдаче дубликата разрешения оказывает управление автомобильных дорог и транспорта области. В ведомстве отмечают, что в 2021 году большинство

Депутаты согласовали заметное повышение тарифов 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы согласовали повышение тарифов на воду и водоотведение с лета 2022 года на 15%. Прогнозируемые тарифы для населения с 01.07.2022 на водоснабжение составят 30,87 руб. за куб.м (с НДС) и водоотведение 28,76 руб. за куб. м (с НДС).

Артем Александров: «При попустительстве чиновников раздербанен Пригородный лес» 0 В настоящее время готовится план работы контрольно-счетной палаты города Тамбова на 2022 год.

Завтра Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы 0 В связи со стабильной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с завтрашнего дня Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы.

Ушел из жизни зампредседателя Тамбовской гордумы 0 Вчера ушел из жизни заместитель председателя Тамбовской городской Думы Владимир Гильбих, которому было 38 лет.