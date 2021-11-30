В регионе нарастили темпы вакцинации 0 В настоящее время план по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в нашем регионе выполнен на 76%. Число госпитализаций в ковидные центры за прошедшую неделю сократилось на 11%.

Тамбовская область вышла на новый уровень развития АПК 0 Вчера в администрации области были подведены итоги развития регионального АПК за 2021 г. Глава администрации Тамбовской области Максим Егоров поблагодарил аграриев за высокие результаты и наградил передовиков отрасли.

В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана 0 Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

Срываются сроки сдачи в эксплуатацию ДК в Тамбовском районе 0 На днях врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил строительную площадку нового Дома культуры, который строится в с. Донское в Тамбовском районе и раскритиковал ситуацию с темпами работы на объекте. Из-за отсутствия должного контроля, по его словам, произошло сильное

Жители области бьют тревогу насчет оказания медпомощи 0 С каждым днем растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе выявляют сотни инфицированных, смертность не отступает. На этом фоне все чаще возникают проблемы по оказанию оперативной медицинской помощи.

«КомЭк» допустил 170 нарушений при размещении отходов 0 В ходе плановой проверки Роспироднадзора полигонов захоронения ТКО, расположенных в г. Уварово, Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах Тамбовской области, эксплуатируемых ООО «КомЭк», было выявлено 170 нарушений. Связаны они с несоблюдением лицензионных требований, искажением экологической

1 декабря – последний срок уплаты налогов физических лиц 0 1 декабря истекает срок своевременной уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов за 2020 год.

Руководство следственного управления проведет личный прием граждан 0 3 декабря 2021 года с 10 до 13 часов руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбов по адресу: город Тамбов, Успенская площадь, д. 1В.

В Первомайском районе прошли вакцинацию почти 100% жителей 0 В Тамбовской области опережающими темпами продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.

Губернатор лишил главного дорожника региона автомобиля 0 В ходе недавнего заседания комиссии по безопасности дорожного движения врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал деятельность служб по поводу качества содержания и уборки дорог.

В Тамбове прошёл многолюдный народный сход против QR-кодов 0 В субботу, 27 ноября, в Тамбове состоялся многолюдный народный сход граждан с участием депутатов от КПРФ, который выступил против введения в стране QR-кодов и принудительной вакцинации. Участники акции держали плакаты: «QR-коду нет! Мы – не товар, мы – люди!» и табличками с перечёркнутым QR-кодом.

Депутаты поддержали законопроект о QR-кодах 0 На очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты поддержали новые ограничительные меры в рамках введения QR-кодов для прохода в общественные места. Был принят проект постановления регионального парламента об отзыве на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О

Жители Тамбова: «Нам приходят одни отписки» 0 Вчера инициативная группа жителей Тамбова, проживающих по ул. 1-Полковая и Подвойского передала коллективное обращение на имя врио главы администрации области Максима Егорова с просьбой защитить их законные интересы в ситуации с точечным строительством дома по ул. Подвойского, 6А.

Тамбовская область изучает передовой опыт обращения с отходами 0 В Тамбовской области проходит выездное совещание по обмену опытом в сфере обращения с отходами производства и потребления. Руководитель региона Максим Егоров провел установочную встречу с его участниками.

Депутаты от «Родины» заявили, что не хотели вернуть прямые выборы 0 Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрена законодательная инициатива о предоставлении городу Тамбову возможности возврата к системе сити-менеджеров, которая была отменена более шести лет назад. Первоначально депутаты от различных партий высказывались за возврат прямых

Акция «Зоя, ты в нашей памяти» 0 С 23 по 29 ноября в регионе проходит патриотический флешмоб «Зоя, ты в нашей памяти». Его организатором выступает управление образования и науки Тамбовской области совместно с Центром развития творчества детей и юношества – Региональным модельным центром дополнительного образования детей. Флешмоб

В Мичуринске повсеместно ликвидируют стихийные свалки 0 В городе Мичуринске продолжается работа по ликвидации стихийных свалок. Лишь с начала года работники коммунальных служб совместно с региональным оператором по ТКО – АО «ТСК» убрали 280 свалок, было вывезено 5900 тысяч кубометров мусора.

В Тамбове планируют сохранить ДК «Юбилейный» 0 Вчера во время встречи с инициативной группой граждан глава региона Максим Егоров пообещал сохранить дворец культуры «Юбилейный» против сноса, которого по новому проекту генплана, выступили горожане.

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в УК «Вектор» 0 После проверки обращения работника управляющей компании ООО «Вектор» следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Установлено, что у работодателя имеется задолженность по заработной плате перед гражданином, которая ему не выплачивалась с ноября 2020 г. по март

Губернатор открыл уличный физкультурно-оздоровительный комплекс 0 Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров открыл в городе Тамбове на территории детско-юношеской спортивной школы №1 уличный физкультурно-оздоровительный комплекс.