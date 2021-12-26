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Предновогодняя неделя в Тамбове будет морозной

Вчера, 08:44
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Предновогодняя неделя в Тамбове будет морознойПоследняя неделя перед новым годом в Тамбове будет довольно морозной. Синоптики обещают, что ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.

По предварительному прогнозу, самым холодным днём будет вторник, в этот день похолодает до -12 градусов. Сразу же после этого прогнозируется и самая холодная ночь с температурой до -19. В целом на всю неделю синоптики прогнозируют минус с периодическими осадками. Самым тёплым днём будет 31 декабря - в этот день потеплеет до нуля градусов.
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