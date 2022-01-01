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Аэропорт «Тамбов» начинает работу
С 3 января приступает к работе аэропорт «Тамбов». Теперь жители области смогут отправиться в Москву, Казань и Калининград по воздуху. Полеты в Казань и Калининград стали доступными, как раз после нового года.
Кроме того, в 2022-м году полёты в Сочи станут круглогодичными. Первый рейс - 4 января. После праздников в Москву можно будет улететь 5 раз в неделю.
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С 3 января приступает к работе аэропорт «Тамбов». Теперь жители области смогут отправиться в Москву, Казань и Калининград по воздуху. Полеты в Казань и Калининград стали доступными, как раз после нового года.
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