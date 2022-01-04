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Погода на Рождество удивит тамбовчан
Сегодня, 08:12
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Вначале 2022 года тамбовчанам не стоит ожидать крещенских морозов, погода в наступившем году очень не стабильная.
Сегодня 6 января в Тамбове ожидается снег. По мере роста температуры, до +2 градусов, осадки будут переходить в мокрый снег с налипанием на провода и деревья, что приведет к аварийности на дорогах.
В ночь с 6 на 7 января начнет подмораживать, а уже 9 января нас ждет морозная погода до минус 15 градусов.
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