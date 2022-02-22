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В Тамбове бездомные собаки напали на женщину
По информации портала «Блокнот-Тамбов» бездомные собаки напали на женщину, которая возвращалась из детского садика «Семицветик». Животные стали хватать женщину за куртку и джинсы и кусаться. К счастью, пострадавшей от собак помогли отбиться прохожие.
Сейчас женщина проходит курс лечения. Местные жители сообщили, что ранее собаки агрессивно себя вели на детской площадке.
Фото: moi-goda.ru
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