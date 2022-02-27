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Почти 10 лет многодетные семьи не могут построить дома на болоте
27 февраля 2022
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Теперь на сайт врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова поступают обращения от многодетных семей из Тамбовского района, которым в 2013 году выделили земли в районе села Куксово Тамбовского района.
Сегодня многодетные семьи столкнулись с ограничениями на строительство.
– Теперь на эти земли наложили ОГРАНИЧЕНИЯ (НО НЕ ЗАПРЕТ!) на строительство, как на территории подтопления, и администрация Тамбовского района не разрешает там строить дома. Просьба разрешить данную ситуацию и максимально ускорить реализацию программ развития данной территории и возобновить выдачу разрешений на строительство на этих участках ИЖС, – пишут многодетные Максиму Егорову.
Отметим, что почти 10 лет семьи не могут построить дома фактически на болоте, ситуация осложняется тем, что там не появилось водоснабжение, газ, дорог нет, как и других объектов инфраструктуры.
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