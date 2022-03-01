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В Тамбовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
По сравнению с прошлой неделей в Тамбовской области снизилась на 30% заболеваемость ОРВИ. За медпомощью обратились 8260 человек, что на 17% ниже порогового значения.
Непростая ситуация по заболеваемости в городе Тамбове, Рассказово, Знаменском и Уваровском районах.
Основную долю заболевших составляют взрослые.
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