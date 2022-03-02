Соцвыплаты и пенсии жители региона получат раньше 0 Вместо 7 марта пенсии и социальные выплаты жители региона получат 5 марта это связано с тем, что следующий понедельник будет выходным днем.

В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен 0 В Тамбовской области складывается непростая ситуация связанная с ростом цен на продукты питания в этой связи врио главы администрации региона Максим Егоров призвал ограничить торговую наценку на важнейшие продукты пятипроцентным барьером.

Устранены нарушения при реализации продуктов питания в Котовске 0 Прокуратурой г. Котовска проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Юрия Зарапина арестовали до 30 апреля 0 Вчера Ленинский районный суд города Тамбова до 30 апреля арестовал заместителя главы администрации города Юрия Зарапина, обвиняемого в совершении преступлений с бюджетными деньгами.

Депутаты подготовили ключевые вопросы Максиму Егорову 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров вместе с коллегами подготовил и направил врио главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову ряд вопросов связанных с развитием региона.

В Тамбовской области снизилась заболеваемость ОРВИ 0 По сравнению с прошлой неделей в Тамбовской области снизилась на 30% заболеваемость ОРВИ. За медпомощью обратились 8260 человек, что на 17% ниже порогового значения.

В Сосновском районе построят новый элеватор за 850 млн рублей 0 Вчера в Сосновском районе был дан старт строительству второй очереди элеватора, ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года.

Задержан замглавы администрации города Тамбова Юрий Зарапин 0 Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Зарапина, подозреваемого в совершении преступления в рамках уголовного дела по ремонту городских дорог.

Ушел из жизни бывший руководитель «Тамбовэнерго» 0 Вчера скоропостижно скончался бывший директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Николай Богомолов.

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода 0 В городе Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода. В конце 2021 года архитектурный ансамбль на ул. Андреевская («Епархиальный свечной завод») внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

С 1 марта начнется выплата детских пособий 0 С 1 марта начнется выплата средств по уходу за ребёнком до полутора лет. На помощь могут рассчитывать 4042 жителя региона.

В Тамбове экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «РИО» 0 Вчера в Тамбове в экстренном порядке были эвакуированы посетители и персонал ТЦ «РИО», как сообщают очевидцы, заработал сигнал тревоги – «пожарная опасность».

Артем Александров: «Снижение доходов достигло критических показателей» 0 На заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял тему, что в текущих непростых условиях жители города и области ждут от властей реальных мер поддержки.

Почти 10 лет многодетные семьи не могут построить дома на болоте 0 Теперь на сайт врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова поступают обращения от многодетных семей из Тамбовского района, которым в 2013 году выделили земли в районе села Куксово Тамбовского района.

Тамбов ждет плюсовая температура 0 В последние дни зимы и вначале марта жителей Тамбовской области ждет плюсовая температура. Сегодня будет не больше 2 градуса тепла, в воскресенье около 0 градусов, пройдет снег с дождем.

В Тамбове хотят приватизировать единственную муниципальную аптеку 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы отвечая на вопрос депутата Артёма Александрова о необходимости поддержать муниципальную аптеку, глава администрации Максим Косенков заявил, что на сегодняшний день нет необходимости сохранения какой-либо форм поддержки данного предприятия.

Скончался председатель контрольного комитета города Тамбова 0 Вчера ушла из жизни Людмила Воробьева председатель контрольного комитета администрации города Тамбова, - сообщает «ПроТамбов». Она боролась с онкологическим заболеванием.

Россельхозбанк направил 25 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2021 году 0 За 2021 год Тамбовский региональный филиал РСХБ предоставил агропромышленному комплексу региона 25 млрд рублей кредитных средств (из них 15 млрд рублей — по льготной ставке), увеличив выдачи на 3,3 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Одним из ключевых направлений финансирования банка остается

В Тамбове бездомные собаки напали на женщину 0 По информации портала «Блокнот-Тамбов» бездомные собаки напали на женщину, которая возвращалась из детского садика «Семицветик».