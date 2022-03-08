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Молодежь может получить до 1,5 млн грантовой поддержки

Вчера, 09:10
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Молодежь может получить до 1,5 млн грантовой поддержки Молодежь Тамбовской области в возрасте от 14 до 35 лет в марте может стать участником в розыгрыше грантов на социальные проекты.

Размер поддержки одного проекта составит от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.

Грантовый конкурс проводится, в том числе по номинациям: #будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ»; #защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде; #МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества и т.д.

Чтобы стать участником необходимо заполнить анкету в грантовом модуле АИС «Молодёжь России».
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