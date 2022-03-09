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Александр Никитин попал под санкции Евросоюза
Сегодня, 09:25
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Сенаторы от Тамбовской области Михаил Белоусов и Александр Никитин попали в санкционный список Евросоюза, поддержав ратификацию договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В связи с ограничительными мерами произойдет заморозка их активов, если таковые имеются, а также введен запрет на въезд в ЕС.
Всего в санкционный список попали 144 члена Совета Федерации РФ.
Ранее ограничительные меры были введены в отношении депутатов Государственной Думы РФ.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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