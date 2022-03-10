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ТГУ возглавила Ирина Налетова
Исполняющей обязанности ректора ТГУ им. Г.Р. Державина назначена Ирина Налетова, которая долгое время трудится в университете. Решение принято Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Налетова Ирина до этого была проректором по учебной работе, профессор кафедры прикладной и теоретической социологии факультета истории, мировой политики.
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