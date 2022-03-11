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Гражданин, сдававший экзамен по ПДД стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 08:31
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Житель города Тамбова стал фигурантом уголовного дела, возбужденному по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
Молодой человек был не готов к сдаче экзаменов, но решил, что незаконно приобретенное им накануне специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, поможет сдать экзамен.
Данный факт выявили сотрудники полиции. При общении с молодым человеком, было установлено, что он использовал технические средства.
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