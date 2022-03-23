Народный фитнес-парк появится на набережной Тамбова 0 На набережной в Тамбове власти намерены построить народный фитнес-парк. Тренажерный комплекс открытого типа, который жители смогут посещать бесплатно, появится в районе бывшей кислородной станции.

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из Донбасса 0 Вчера поездом в наш регион прибыли 500 жителей Донбасса. Всего с начала спецоперации в Тамбовскую область приехало более 800 беженцев.

Артем Александров: «Мы выступали категорически против «сырой» концессии» 0 На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о реализации «РКС» инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 2021-2025 годы за период 2021 года.

Россельхозбанк направил 2,7 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2022 году 0 Несмотря на ажиотаж и повышенный спрос на ряд товаров, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов питания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Тамбовской области добиваться высоких результатов и вносить свой вклад в продовольственную

Перед приёмом ребёнка в детсад отменили медкомиссию 0 По информации управления образования и науки Тамбовской области теперь перед приемом ребенка в детский сад не нужно проходить медицинскую комиссию, достаточно будет справки от педиатра.

Лидия Бакуменко: «В наших магазинах мы можем увидеть сахар» 0 Врио заместителя главы администрации Тамбовской области Лидия Бакуменко в рамках проекта «Объясняем РФ» заявила, что сахара в Тамбовской области достаточно.

В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ 0 На 11% в Тамбовской области выросло число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. В основном это взрослые более 50%.

Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост 0 Россельхозбанк в последние три недели фиксирует существенный прирост вкладов физических лиц. За этот период было открыто около 1 млн вкладов на сумму более 500 млрд рублей, что сопоставимо с полугодовым объемом привлекаемых депозитов.

В Тамбовской области открывается сезон охоты 0 С 25 марта на территории южных районов региона открывается весенний сезон охот, а в северной части области охота стартует с 1 апреля.

В Тамбовской области примут меры для регулирования цен на стройматериалы 0 В Тамбовской области складывается непростая ситуация с ростом цен на стройматериалы. В этой связи региональные власти приняли решение не допустить увеличения наценки на поставляемую и реализуемую в регионе продукцию.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения тепла 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проводит проверку по факту длительного отключения тепла и горячей воды в северной части города. Авария произошла 12 марта, без тепла и горячей воды остались 23 многоквартирных дома, и пять социальных объектов.

Очередной вице-губернатор уходит в отставку 0 По информации издания «Ъ» врио заместителя главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев уходит в отставку по собственному желанию. Информацию подтверждают и в администрации Тамбовской области.

СМИ: обсуждается возможность отмены прямых выборов губернаторов 0 Вчера издание «Коммерсантъ» вышло с публикацией, что в Администрации Президента по просьбе региональных властей рассматривается возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года. Окончательного решения, по словам источников издания, пока нет, и приниматься оно будет на «самом

Россельхозбанк на 20% увеличил выпуск карт платежной системы UnionPay в Тамбовской области 0 С начала 2022 года РСХБ в Тамбове выпустил более 175 карт UnionPay и «Мир»-UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Это на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

За ложную прописку можно получить срок 0 17 марта в дежурную часть городского управления полиции поступила информация о факте фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания.

Во избежание отравления пчёл вводят специальную систему информирования 0 В Тамбовской области более 49,5 тысячи пчелосемей. Для эффективного развития отрасли и во избежание отравления пчёл агрохимикатами в Тамбовской области вводят специальную систему информирования.

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза 0 По данным Тамбовстата в первом квартале 2022 года число умерших превышало число родившихся в 3,6 раза.

Следователи проводят проверку по факту выплаты зарплаты в «Козероге» 0 Следственный комитет в Тамбовской области организовал проверку информации по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании «Козерог». Согласно публикациям в СМИ последний раз работникам выплачивали деньги в декабре 2021 года, причём за октябрь.

В Тамбове начинается новая волна демонтажа незаконных гаражей 0 Администрация города Тамбова разыскивает собственники гаражей, расположенных в разных частях Тамбова, а именно на улицах Студeнецкой набережной, 33/172; Базарной, 117/50, 115/59; Чичeрина, 14, 14А, 16, 18; Киквидзе, 73.

Беженцы из ДНР и ЛНР получат помощь в трудоустройстве 0 Сотрудники центра занятости населения активно работают с беженцами из ДНР и ЛНР в плане их трудоустройства. На данный момент более 60 человек выразили готовность получить помощь в трудоустройстве.