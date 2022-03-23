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В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из Донбасса
Сегодня, 09:33
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Вчера поездом в наш регион прибыли 500 жителей Донбасса. Всего с начала спецоперации в Тамбовскую область приехало более 800 беженцев.
Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Кирсанове, Рассказове, Котовске, Мичуринском, Тамбовском и Сампурском районах.
Районные центры занятости населения организуют встречи с работодателями, которые готовы трудоустроить у себя вынужденных переселенцев.
фото Алексея Бучнева
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