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Тамбовский горизбирком ликвидируют
Сегодня, 11:42
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Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова. Избирательная комиссия города Тамбова была создана в марте 2016 года.
По мнению некоторых экспертов, история с ликвидацией городской избирательной комиссией больше напоминает сведение счетов с непокорным председателем горизбиркома.
Председатель избиркома подал иск о взыскании расходов избиркома с кандидатов в депутаты от партии Родина, которые не могли стать депутатами, без потери специального статуса и выиграв выборы не стали отказываться от этого специального статуса.
Дополнительные расходы бюджета на довыборы составили почти 1,88 миллиона рублей. Избирком пытался взыскать эти деньги с несостоявшихся депутатов, но теперь возможная компенсация бюджетных расходов находится под вопросом, так как избирательная комиссия города Тамбова ликвидирована.
Фото – «ПроТамбов»
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