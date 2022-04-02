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Каждый пятый дом в Тамбовской области не оборудованным водопроводом
Вчера, 18:16
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По информации Тамбовстата в среднем на одного жителя области приходится 32,1 кв. метров общей площади жилых помещений.
В Тамбовской области на отчетную дату оставалось не оборудованным водопроводом 19,1% жилищного фонда, водоотведением – 22,8%, отоплением – 6,1%, горячим водоснабжением – 27,0%, газом - 7,2%. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского.
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