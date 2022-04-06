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Суд решил, что АО «ТКС» не должно нести ответственность за крупнейшую аварию
Сегодня, 10:44
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Тамбовский Арбитражный суд встал на сторону АО «ТКС» в споре с прокуратурой в вопросе представления по аварии на сетях водоснабжения в районе дома № 63 «А» по ул. Рылеева в Тамбове, тогда без воды осталось более 60 тыс. человек.
«Причинами и условиями выявленных нарушений требований норм действующего жилищного законодательства явилось ненадлежащее отношение работников АО «ТКС» к выполнению возложенных на них трудовых обязанностей, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства», — тогда заявили в прокуратуре.
Суд посчитал, что за сети в это время отвечало ООО «ККС» (АО «ТКС» и ООО «ККС» — «дочерние» предприятия «РКС-Тамбов»), а также в представление прокуратуры не было обозначено конкретных сроков.
Фото – «ТКС»
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