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» » Тамбовчан ждут температурные качели

Тамбовчан ждут температурные качели

Сегодня, 07:49
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Тамбовчан ждут температурные качели В Тамбове в следующий понедельник столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла, но через пару дней погода начнет меняться, в четверг днём ожидается только +11 градусов.

Сегодня 10 апреля, ночью столбик термометра опустится до +6, но днем будет достаточно тепло.

Фото: Ольга Смыкова
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Тамбовчан ждут температурные качели

Сегодня, 07:49
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Больная коронавирусом ждала участкового врача четыре дня

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